У Києві відкрили пам’ятник Іллі Муромцю

У Києві відкрили пам’ятник Іллі Муромцю. Відбулося це в однойменному парку, названому на його честь – колишньому парку Дружби народів.

Висота монумента – 11 метрів. Створили його за унікальною технологією: частини для форм скульптури спочатку виготовили за допомогою 3D-принтера, а потім заливали бронзою. А позував для образу богатиря Василь Вірастюк.

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Ілля Муромець, за переказами, народився під Черніговом, служив князю Володимиру, охороняв Київ і похований у Києво-Печерській лаврі. Саме тому місцева влада ухвалила рішення встановити цей пам’ятник.

До слова, у районному центрі Золочів Львівської області вандали знищили пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Опубліковано Серпень, 02 в 14:18



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