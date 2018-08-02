У Києві відкрили пам’ятник Іллі Муромцю
У Києві відкрили пам’ятник Іллі Муромцю. Відбулося це в однойменному парку, названому на його честь – колишньому парку Дружби народів.
Висота монумента – 11 метрів. Створили його за унікальною технологією: частини для форм скульптури спочатку виготовили за допомогою 3D-принтера, а потім заливали бронзою. А позував для образу богатиря Василь Вірастюк.
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Ілля Муромець, за переказами, народився під Черніговом, служив князю Володимиру, охороняв Київ і похований у Києво-Печерській лаврі. Саме тому місцева влада ухвалила рішення встановити цей пам’ятник.
До слова, у районному центрі Золочів Львівської області вандали знищили пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.