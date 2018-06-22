У Києві відкрився молодіжний форум Завтра.UA

Вони амбітні, молоді та готові змінювати країну на краще. Нині 100 студентів стали стипендіатами програми Завтра.UA, яка реалізується за підтримки Фонду Віктора Пінчука. Вони отримають річні стипендії та підтримку в реалізації власних проектів в Україні.

Ще 6 студентів отримують ґранти на навчання у провідних світових університетах. Одна з них – Вікторія Алієва вже цієї осені вирушить здобувати освіту в Кембриджі. Каже, вступити туди – лише півсправи. Не менш важливо знайти фінансування. Адже рік навчання там коштує майже 30 тис фунтів.

Привітав стипендіатів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Запевнив, уряд чітко усвідомлює, що майбутнє країни – за молодим поколінням. Адже зараз як ніколи Україна потребує нових знань, технологій та нових облич.

Дивіться: І знову демократія? – нова виставка в PinchukArtCentre

На запрошення Фонду Віктора Пінчука до Києва завітав науковий співробітник Стенфордського університету, всесвітньо відомий історик Ніл Фергюсон.

Розповів про боротьбу із фейковими новинами, роль соціальних мереж у сучасній політиці та новий світовий порядок. Історик визнав – Україна має найтяжчу новітню історію серед інших європейських країн. Той факт, що Україна існує нині як незалежна демократична держава з усіма її недоліками – називає тріумфом.

Протягом наступних 2-х днів стипендіати програми Завтра.UA візьмуть участь у практичних семінарах і майстер-класах, а також розроблять власні соціальні та бізнес-проекти, кращі з яких отримають підтримку Фонду Віктора Пінчука.

До слова, Факти писали, куди піти на День молоді у Києві.

Опубліковано Червень, 22 в 22:14



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.