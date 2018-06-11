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У Мехіко вулицями проїхали сотні оголених велосипедистів

Дехто вкрив тіло особливими малюнками. Були й ті, хто посоромився роздягатися повністю, та все ж долучився до заїзду.

Його провели на підтримку прав велосипедистів. Протестували проти того, як з ними поводяться на дорогах водії автівок.

Мехіко вважається одним із найбільш наповнених машинами міст – за день вулицями їх проїздить до 8 млн.

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Водночас, місто може похвалитися й однією з найбільших у світі мереж прокату велосипедів.

Нещодавно там відкрили нові велосипедні доріжки загальною довжиною 160 км. Втім водії авто не готові до рівноправ’я і часто поводяться з вершниками двоколісного транспорту по-хамськи.

До слова, ефектна супермодель стала обличчям велогонки Giro d’Italia.

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