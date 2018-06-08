У Миколаєві йде під воду мікрорайон – життя 50 тис людей під загрозою

Тетяна Чайка показує, як Бузький лиман з’їдає теріторію мікрорайону Намив. Під водою зникли дерева, посаджені вздовж води 30 років тому.

На кілька метрів звузилась пляжна смуга. Лиман уже дістається дороги. А там недалеко і до багатоповерхівок, що вже починають просідати.

Мікрорайон для 50-ти тис жителів збудували наприкінці 1970-х на намивній території. У місті стрімко розвивалось суднобудування і потрібно було терміново зводити житло для працівників.

Тож будівельники не зважали на дотримання технічних вимог, а на набережну не вистачило грошей, – розповідає Володимир ГУллєр. У ті роки він був інженером управління капітального будівництва міста.

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Намивання території потягнуло перенос суднохідного фарватеру. Тепер лиман підмиває і протилежний берег мікрорайону Велика Корениха. Тут уже руйнуються п’ять садиб – у прірву з’їжджають городи, тріскаються будинки.

Укріплювати берег тут дуже дорого, тож влада хоче відселити з Великої Коренихи 5 родин. Щоправда, з людьми поки не домовились про умови. У мікрорайоні Намив за рік обіцяють звести підпорну стіну та облаштувати набережну із захистом від хвиль.

Влада замовила проект тільки 2 роки тому, хоча скарги від жителів надходять 9 років. Торік на будівництво грошей не знайшли, тепер треба переробляти кошторис.

І заново робити експертизу проекту, зокрема екологічну. Чиновники обіцяють – наступного року берег Намиву таки почнуть укріплювати. Для цього депутати мають виділити 16 млн грн.

До слова, Факи писали, де купатися у Києві у 2018 році.

Опубліковано Червень, 08 в 23:03



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