У Миколаєві ЖЕК найняв приватних колекторів: чи є порушення закону

В Миколаєві комунальний ЖЄК заплатить колекторській фірмі 1 млн грн за повернення 2,8 млн боргів жителів. Переможець тендеру буде оголошений буквально днями.

Інформація про це поділила містян. Одні схвалюють рішення комунальників. Інші побоюються, що колектори можуть перейти до фізичного тиску на боржників. Обидві сторони не розуміють, чому підприємство не звертається до суду.

У Миколаєві житлово-експлуатаційне підприємство найняло охоронну фірму вибивати з жителів борги.

“Люди заборгували за квартплату 10 млн грн”, – скаржаться комунальники. Повернути гроші через суд нереально. За 7 років виконавча служба стягнула тільки 5-у частину боргів за рішенням судів. А на подання нових позовів у підприємства немає грошей та і статті витрат.

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50 тисяч мешканців району новаторство комунальників сприйняли по-різному. Одні не проти колекторів, інші бояться, що тиск може бути фізичним. Фірма ж охоронна, а, згідно з договором, вона має «проводити бесіди з боржниками».

Договір доручення між ЖКП та охоронною фірмою є незаконним, – оцінив документ юрист Віталій ГунькО. Всупереч закону про захист прав споживачів, фірма отримує персональні дані жителів і має право вимагати в ЖЕКу будь-які документи для роботи з боржниками.

За два місяці роботи колекторської компанії вже вдалося повернути в боржників 600 тисяч гривень. І не було жодної скарги від жителів, – відхиляє зауваження юриста заступник директора підприємства.

Незважаючи на скандал, що розгорівся навколо договору, комунальники продовжать повертати борги за допомогою сторонньої фірми. У системі Прозоро наразі оголошено тендер на колекторські послуги майже на 3 мільйони гривень боргу. Третину грОшей фірма-переможець отримає як винагороду.

До слова, у Мінфіні пропонують забирати субсидії у боржників за комунальні послуги.

Опубліковано Липень, 10 в 22:21



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