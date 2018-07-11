У Парижі відкривають легендарний готель Лютеція: чому варто побачити і ціни

Вже завтра оновлений історичний готель Лютеція у Парижі знову відчинить свої двері – після 4-річної реконструкції, що коштувала 200 мільйонів євро.

Заклад не з дешевих, та адміністрація сподівається – завдяки унікальному розташуванню та вражаючій історії постояльців не бракуватиме.

Автори проекту поставили перед собою амбітне завдання – поєднати стилі модерн і арт-деко, у яких будівля була створена, із сучасними дизайном і комфортом.

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У готелі скоротили кількість номерів . Нині їх 187. 47 із них – люкси та напівлюкси. До послуг відвідувачів також басейн, СПА і бар, де грають джаз – так, як було за часів колишньої слави. Ціни далеко не помірні – ніч у напівлюксі коштуватиме півтори тисячі євро.

До слова, у Музеї історії Києва унікальна виставка – з небуття підняли шедеври українських музеїв – 250 експонатів, які варто роздивитись.

Опубліковано Липень, 11 в 11:05



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