Факти / Відео / Світ / У полоні вбивчої стихії: як негода забирає життя людей/

У полоні вбивчої стихії: як негода забирає життя людей

Земля, вода та вогонь – 3 з 4 стихій дошкуляють людям у різних частинах світу.

В Індонезії оговтуються після 6-бального землетрусу, що сколихнув країну напередодні. Епіцентром був туристичний острів Ломбок.

Нині вся увага прикута до рятувальної операції в парку Маунт-Рінджані. Там через коливання ґрунту півтисячі альпіністів опинилися заблокованими у жерлі вулкану. 135 із них – іноземці.

Дивіться: Оборона по пояс у воді: що наробила негода на Донбасі

Через землетрус в Індонезії загинули, щонайменше, 14 людей.  Ще 160 поранені. Багато з них залишаються у лікарнях. Пошкоджено приблизно тисячу будівель, переважно осель.

Нагадаємо, серпень за прогнозами синоптиків в Україні буде теплим і комфортним.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Вбивча блискавка: як вберегтися та перша допомога
Наслідки негоди у Києві – що ремонтують, шляхи об’їзду та погода на серпень
Київ та Львів під водою: чому кожна злива перетворює міста на Венецію
Смерч із жару, попелу й диму – унікальне вогняне торнадо в США
Вбивча спека в Японії та раптова зима у Франції – світ накрили погодні катаклізми
У Франції випав град, розміром із тенісний м’яч
Закарпаттям пронісся буревій з градом – жахливі наслідки
Снігу по коліна, затори та обморожені. Апокаліпсис у Дніпрі попереду

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка