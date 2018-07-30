У полоні вбивчої стихії: як негода забирає життя людей

Земля, вода та вогонь – 3 з 4 стихій дошкуляють людям у різних частинах світу.

В Індонезії оговтуються після 6-бального землетрусу, що сколихнув країну напередодні. Епіцентром був туристичний острів Ломбок.

Нині вся увага прикута до рятувальної операції в парку Маунт-Рінджані. Там через коливання ґрунту півтисячі альпіністів опинилися заблокованими у жерлі вулкану. 135 із них – іноземці.

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Через землетрус в Індонезії загинули, щонайменше, 14 людей. Ще 160 поранені. Багато з них залишаються у лікарнях. Пошкоджено приблизно тисячу будівель, переважно осель.

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Опубліковано Липень, 30 в 13:23



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