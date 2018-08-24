У пошуках кращого життя: куди їдуть і чим займаються українці за кордоном

Лікування рідних. Освіта для дітей. Власне житло. Ці мрії часто розбиваються об сумні реалії – безробіття, безгрошів’я, безкарність і щодня женуть українців за кордон. За часів незалежності було кілька потужних хвиль міграції. Початок 90- х – це виїзд інтелектуалів до Ізраїлю, Німеччини, Канади та США. Тоді їхали назавжди. Наступна хвиля від 90-х до 2000-х – масова міграція до Європи – Іспанія, Португалія, Італія – сюди кинулися переважно бюджетники, втомлені чекати мізЕрної зарплати, яку не платили по півроку. Сміливіші виявилися жінки.

На початку 2000-х учителька з 12-річним стажем Валентина Степанівна теж подалася до Італії. Залишивши вдома чоловіка і двох синів семи і 12-ти років. 5 років жінка була без дітей. Працювала в родині, прибирала, мила, готувала. Забрала чоловіка і дітей. Згодом легалізувала свій диплом. Отримала й італійський. Тепер вона перекладач і консультант із міграційних справ. Вхожа в місцеву мерію і перекладач у суді. Допомагає отримати громадянство Італії іншим заробітчанам, для себе ж такого документа не хоче.

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Петро – родом з-під Києва – бригадир-електрик. Він запалював світло в найбільших висотках польської столиці. Вдома – дружина і шестирічна донька. Петро не був удома 9 місяців. Але завдяки роботі в Польщі вже друге літо повезе сім’ю на море. З українською зарплатою такого не міг собі дозволити.

За різними даними, наших заробітчан по світу від 3 до 5 мільйонів. Це приголомшливі інтелектуальні, трудові й демографічні втрати України. Але водночас саме заробітчани і найбільші інвестори у вітчизняну економіку. Лише торік вони переказали на Батьківщину 9 мільярдів доларів. При тому держава залучила менше двох з половиною мільярдів.

До слова, Факти ICTV розбиралися чи варто українцям їхати працювати за кордон?

Опубліковано Серпень, 24 в 22:59



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