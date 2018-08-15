У постраждалої в Генуї українки зламаний хребет

Пацієнтка з України – у неї незначний перелом хребта, а також перелом ноги. Але її чоловік не українець, а громадянин Молдови, схоже він мешкає в Італії і у нього невеликі травми.

Лікарі говорять, що українці Наталі треба зробити операцію, вона має провести в лікарні мінімум 2 тижні, але її життю нічого не загрожує. Чоловік постраждав набагато менше, йому наклали шину на шию і він може піклуватися і допомагати своїй жінці. Медіа повідомляють, що пара була на мосту під час його жахливого обвалу і впали з висоти 80 метрів, з-під завалів їх витягли рятувальники.

Читайте: Впали з моста у машині і вижили – історія постраждалих у Генуї українців

Загалом, так пощастило лише двом десяткам людей, яким допомогли дістатися з-під завалів під час пошукової операції. Водночас кількість загиблих більша і вона лише росте, зараз повідомляють про 39.

І якщо біля лікарні швидкої допомоги все більш-менш спокійно, то з іншої частину дуже великого медичного комплексу, біля моргу, сотні людей, які плачуть, бо стоять у черзі, щоб ідентифікувати тіла своїх загиблих родичів.

До слова, обвалення мосту в Генуї: постраждали українці.

Опубліковано Серпень, 15 в 22:20



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.