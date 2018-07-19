У Рівному в єдине озеро з пляжем виливають фекалії
Масштабне органічне забруднення виявили фахівці в озері Басів Кут у Рівному – і радять тут не купатися. Однак місцевих це не зупиняє, бо альтернативи немає. Це озеро єдина водойма з пляжем у місті.
Остерігатися є чого – рівень органіки у воді неабияк зашкалює – норма перевищена удесятеро. Лабораторні дослідження підтвердили – в озері є навіть кишкова паличка.
Найбільше озеро забруднюють приватні будинки на берегах. Екологи та комунальники не раз знаходили стічні труби, вкопані в землю. Через них нечистоти зливали у водойму.
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Через бруд чимало відпочивальників таки відмовляються заходити у воду. Лише засмагають.
Чиновники кажуть, проблему з забрудненням мають вирішити комплексно. Місто прокладатиме каналізацію в приватному секторі.
А область почистить річку, що впадає в Басів Кут. Очищення озера розпочнуть уже наступного року. Тож поки відпочивальникам, які не хочуть купатися у брудній воді, доводиться шукати водойму за містом.
До слова, експерти виявили мікробне забруднення на 114 пляжах України, тому не рекомендують тут купатися.