У Рівному в єдине озеро з пляжем виливають фекалії

Масштабне органічне забруднення виявили фахівці в озері Басів Кут у Рівному – і радять тут не купатися. Однак місцевих це не зупиняє, бо альтернативи немає. Це озеро єдина водойма з пляжем у місті.

Остерігатися є чого – рівень органіки у воді неабияк зашкалює – норма перевищена удесятеро. Лабораторні дослідження підтвердили – в озері є навіть кишкова паличка.

Найбільше озеро забруднюють приватні будинки на берегах. Екологи та комунальники не раз знаходили стічні труби, вкопані в землю. Через них нечистоти зливали у водойму.

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Через бруд чимало відпочивальників таки відмовляються заходити у воду. Лише засмагають.

Чиновники кажуть, проблему з забрудненням мають вирішити комплексно. Місто прокладатиме каналізацію в приватному секторі.

А область почистить річку, що впадає в Басів Кут. Очищення озера розпочнуть уже наступного року. Тож поки відпочивальникам, які не хочуть купатися у брудній воді, доводиться шукати водойму за містом.

До слова, експерти виявили мікробне забруднення на 114 пляжах України, тому не рекомендують тут купатися.

Опубліковано Липень, 19 в 22:01



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