У центрі Харкова розсипається гуртожиток
На порозі гуртожитку нас зустрічає 20-річний Богдан – випускник педагогічного коледжу.
Свій будинок незрячі мешканці ще називають “пасткою для сліпих” – через умови, в яких живуть.
Хлопець має третю групу інвалідності, вчитися пішов, аби вирватися з цього пекла.
Стіна у плісняві, стеля в тріщинах, взимку в кімнаті +15. Хлопець живе з мамою, вона працює пакувальницею, зарплата – 700 грн на місяць.
Ще 3,5 тис на двох – це соцдопомога. З гуртожитку б пішли, та за грошей на оренду навіть однокімнатної квартири – немає.
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Цей гуртожиток побудували на початку 1950-х років минулого століття. Тут мешкали ті, хто працював на спеціалізованому підприємстві для незрячих.
З того часу тут не було жодного капітального ремонту. Будівля з шлакоблоку – холодна, дах протікає, з балкону падають цеглини.
На 60 жителів одна душова. Тут миються за графіком, який ведуть у журналі. А нині ще й бойлер зламався.
Нині двоповерхова будівля на балансі Українського товариства сліпих. Це недержавне підприємство, тому гроші з бюджету на ремонт не виділяють.
Десятки років ці люди самі заробляли собі на життя, кажуть люди – виготовляли розетки, які продавали по всій країні.
Нині на товар старого зразка покупців мало. Люди працюють кілька годин на тиждень, заробленого не вистачає навіть на зарплати, а на ремонт гуртожитку – тим паче.
Єдине, на що розраховують люди – земля у центрі міста зацікавить інвестрів і хтось захоче побудувати тут багатоповерхівку.
Або ж міськрада візьме на себе піклування за людьми з інвалідністю, і їхній гуртожиток перейде на баланс міста.
Чи захистить місто людей з інвалідністю – ще питання, а вже за кілька місяців зима, кажуть люди, треба хоча б залатати діри у стінах.
До слова, на Миколаївщині 160 учнів школи замість класівнавчатимуться у колишній майстерні.