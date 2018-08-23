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У центрі Києва виставили Стугни і Корсари – цілять у танк з 5 км

За роки війни Україна навчилась виробляти зброю без російських комплектуючих. Армійці вже отримали 16 тисяч зразків нового і модернізованого озброєння.

Найкраще привезли показати на виставку на Михайлівській площі у Києві.

Переносні протиракетні комплекси – Стугна і Корсар – вони навіть ефективніші за американські Javelin. 75 одиниць президент передав сьогодні на передову.

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Армійці  зізнаються, якби ці комплекси Україна мала ще на початку війни, то нинішня ситуація на Донбасі була б зовсім іншою. Наше озброєння може знищити танк за 5 кілометрів.

До слова, ЗСУ взяли під контроль село Шуми.

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