У центрі Львова на голову перехожим падають залишки фасаду

Балконопад і фасадопад. Здається ці слова невдовзі стануть корінними – львівськими.

Бо ледь не на кожному другому будинку в центрі Львова штукатурка тримається на павутині, а під ногами уламки стін і балконів, що дихають на ладан.

Єдиний захист від шматків, які летять із фасадів, червоно-білі застережні стрічки. Є такі далеко не на всіх загрозливих ділянках.

Дивіться: Українські мости – де не вистачає і чому не будують

Про те, що немає грошей, каже і сам міський голова Львова. Розводить руками і додає: ремонтувати фасади і балкони місцева влада навіть не збирається.

Винних знаходить заздалегідь: цього разу це львів’яни – власники квартир. Львів’янин Ігор каже: це нереально. Він живе у такому будинку 28 років.

Бідкається, що за весь час на звернення людей щодо аварійності фасаду досі ніхто не відреагував.

А поки влада перекидає повноваження на ремонт фасадів мешканцям будинків, самим львів’янам доводиться дивитися не лише під ноги, але й над головою.

До слова, міст Метро у Києві закриють на капітальний ремонт.

Опубліковано Червень, 05 в 22:30



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.