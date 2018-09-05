У ворога паніка: бойовики бояться наступу бійців ООС

І дня тиші, попри оголошене шкільне перемир’я, не було на околицях Верхньоторецька.

Навіть удень тут не можна втрачати пильності, бо за час так званого шкільного перемир’я тут активізувалися ворожі снайпери. Причому використовують переважно великокаліберну зброю.

Кілька разів удень і частіше вночі літають ворожі безпілотники. Із висоти добре видно зміни на позиціях: де з’явився новий бліндаж, де облаштували вогневу точку. Однак і ворожі диверсійно-розвідувальні групи підбираються.

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У ворога зараз паніка. Вони страшенно бояться наступу українських військових. Особливо після ліквідації ватажка самопроголошеної “ДНР”.

До слова, бійці ООС розказали, що на Донбас їдуть вчитися воювати російські строковики.

Опубліковано Вересень, 05 в 19:42



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