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У Єрусалимі обвалилась частина Стіни плачу

Каміння впало поруч з жінкою, яка молилася. На щастя, її навіть не зачепило.

Церковники кажуть , це диво. Якби обвал був на 10 сантиметрів у бік, або напередодні, коли біля Стіни плачу було багато людей – уникнути жертв не вдалося б.

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До слова, Київ нині перетворився на справжню Венецію. Раптова злива паралізувала один з районів столиці. Тонули автомобілі, тролейбуси та трамваї.

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