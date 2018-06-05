Учасник проекту Нові лідери Олексій Паращенко: мета – безкоштовний спорт для дітей

Олексій Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям і учасник телепроекту Нові лідери.

Завдяки йому вже понад 100 дітей безкоштовно займаються спортом. У планах, аби в кожному районі столиці, у кожному місті України у малюків був такий шанс.

Вже є приміщення для танцювальної зали та клас, де займатимуться дівчатка.

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Нині на кожен зал просять допомоги в спонсорів. Ремонт спортсмени роблять самі. Аби чим більше людей дізналися про безкоштовний спорт та підтримали програму, Олексій подався у Нові лідери. Зібрав понад тисячу голосів та потрапив у сотню сильніших.

До слова, у Хмільнику на Вінниччині, колишні АТОвці, створили для себе центр фізичної підготовки та реабілітації.

Опубліковано Червень, 05 в 10:47



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