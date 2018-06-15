Україна без сміття – проект Нового лідера Максима Бородіна

Боротьба з екологічним забрудненням промислових міст України – можлива, якщо за справу беруться громадські активісти. У Фактах – нова історія циклу Нові лідери.

Максим Бородін з Маріуполя впевнений, що громадськість може ефективно слідкувати за рівнем шкідливих викидів промислових підприємств, та більше того, зобов’язувати їх власників розвивати екологічні проекти. Причому, робити це не на папері, а в дійсності.

Навіть під час інтерв’ю він не випускає з рук мобільного та вкотре фіксує порушення природоохоронного законодавства одним з промислових підприємств міста. Правознавець за фахом, Максим Бородін почав протестувати проти забруднення Маріуполя 6 років тому.

Тоді це були еко-протести “Дайте кисню!”, “Зробимо Україну чистою” та “Стоп смог”. Такі акції почалися і в інших промислових містах України, вони мали чималий резонанс.

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Тоді в Маріуполі ще ніхто не вірив, що тут, де розташовані 2 потужні металургійні підприємства, на яких працює більшість жителів, взагалі можливо вимагати чистого повітря.

Нині Максим із командою розробляє проект громадського контролю за викидами промислових підприємств. Активісти, яким набридло дихати шкідливими газами, самі зібрали 80 тис грн, аби купити власну незалежну мобільну лабораторію, що працюватиме в місті цілодобово.

Наступне – створення ефективної системи державного моніторингу, та встановлення газоаналізаторів на кожному великому джерелі викидів. Активіст каже, лише так можна спонукати потужні підприємства дотримуватися екологічного законодавства. У разі відмови, останнім доведеться платити чималий штраф.

Максим Бородін впевнений, що із підняттям проблеми екології на державний рівень, і за активної підтримки громадськості ми маємо шанс жити у чистій країні.

До слова, Факти писали про проект Віталія Бєлоброва в Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 15 в 10:45



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