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Україна – без сміття: проект Євгенії Аратовської у Нових лідерах

Вже 4-ий рік Євгенія Аратовська переконує українців: сміття – це гроші. Його треба переробляти, а не скидати в ліси та річки.

Станція вже третя в Києві, відкрита громадською організацією Аратовської – Україна без сміття. І єдина повного циклу. Тут сортують та пресують непотріб і вже готову для переробки сировину відвантажують компаніям. Невдовзі збираються навіть самостійно виготовляти горщики. Для цього вже збирають кошти на спеціальне обладнання.

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Таких станцій – бракує навіть у столиці, не кажучи про регіони. І хоч цього року на законодавчому рівні українцям заборонили скидати все сміття в одну урну – досі не зрозуміло, хто має платити за установку контейнерів, збір відходів та роботу сортувальних станцій. Для цього теж потрібні законодавчі зміни. Вигадувати велосипед не треба.

Саме за таким принципом запрацювала станція. Приватна іноземна компанія вклала 500 тис грн у її створення. Аби заохотити відкривати такі ж пункти в інших регіонах, Євгенія вирішила взяти участь у проекті Нові лідери. Каже, хоч закони не досконалі, а відповідального бізнесу не багато, все можливо, якщо кожен українець буде свідомим.

До слова, як заробляти тисячі доларів в місяць в Україні – проект Дмитра Єрьоміна в Нових лідерах.

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