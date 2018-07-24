Україна, комфортна для бізнесу – проект Дмитра Живицького у Нових лідерах

Він мріє створити місто, комфортне для бізнесу і громадських ініціатив. Аби кожен, хто має сили й бажання змінити життя своє і оточуючих, отримав реальну підтримку влади і досвідчених підприємців. Бджолярне містечко, козяча еко-ферма, школа джазу – це лише перші проекти, які вже почали втілювати в життя на Сумщині.

В результаті мають виграти всі – автори проектів побудують бізнес, область отримуватиме податки, а громадяни якісні продукти, освіту та відпочинок, впевнений новий учасник проекту Нові лідери Дмитро Живицький. Для цього разом з однодумцями створив Агенцію регіонального розвитку – кластер, де всі учасники допомагатимуть один одному в реалізації проекту.

Сумщина – зараз тут теж є активні і завзяті люди, готові змінювати країну, каже учасник проекту Нові лідери Дмитро Живицький. Їм треба лише трохи допомогти.

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Проекти приноситимуть гроші в бюджет, створюватимуть нові робочі місця і позитивний імідж для туристів. Однак в українських реаліях це не легко, каже Дмитро. Сам має успішний досвід у бізнесі і вже два роки – керівник апарату в Сумській облдержадміністрації. Тож як воно – створювати підприємство з нуля і стукати в двері до чиновників – знає з власного досвіду.

Тому й вирішив створити Агенцію регіонального розвитку – своєрідне об’єднання талановитих і розумних людей. Нині це чотири десятки представників влади, бізнесу й активістів, які допомагатимуть один одному.

Від реалізації проектів виграють усі, впевнений Живицький – автори отримають прибутковий бізнес, громада – освіту і комфортні місця відпочинку, місто – надходження до бюджету від податків і туристів. Кількість учасників агенції необмежена, може приєднатися кожен охочий. Головне – ідея і бажання будувати нову країну в рідному місті.

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Опубліковано Липень, 24 в 11:52



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