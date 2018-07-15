Україна є лідером з експорту незаконної деревини до ЄС – дослідження

З України до країн ЄС імпортується більше незаконної деревини, ніж з будь-якої іншої країни світу – про це йдеться в доповіді британської неурядової організації Earthsight, що вивчає проблеми незаконного вирубування лісів.

Організація останні 2 роки досліджувала проблему нелегальних лісозаготівель в Україні.

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У своїй доповіді експерти пишуть – незважаючи на дію мораторію, за останні 4 роки експорт українського лісу до країн ЄС зріс на 75%. Торік перевищив мільярд євро.

Понад половину деревини рубають порушуючи законодавство. Здебільшого прикриваються санітарними рубками. Тіньових лісопилок за оцінками дослідників в Україні понад 12 тис. Проте, у звіті йдеться – якби Євросоюз не підтримував попиту на українську деревину нелегального походження, корупція в лісозаготівельній галузі була б однозначно меншою.

До слова, контрабанда в Україні: сірі схеми та як зупинити.

Опубліковано Липень, 15 в 16:01



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