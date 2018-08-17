Українська міфологія у квітах: виставка на Співочому полі у Києві

Унікальна виставка квітів відкрилася на Співочому полі у Києві. Основою квіткових композицій стануть герої прадавніх міфів та легенд.

На відвідувачів чекають не лише яскраві фото, а й нові знання про українську міфологію. Композицію відкривають до Дня Незалежності.

Композиції готували увесь липень, їх 10 штук. Все про українську міфологію. Організатори провели масштабне дослідження.

Дивіться: Жива вода на Закарпатті: як доїхати та властивості гейзера у селі Вучкове

За півтора місяця тут висадили 200 тисяч квіток. Щоправда, є і штучні, і навіть ляльки – класичного модельного зросту.

До слова, на Тернопільщині відкрили вхід до печери, яку не знайшли навіть НКВСівці.

Опубліковано Серпень, 17 в 14:16



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.