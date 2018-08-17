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Українська міфологія у квітах: виставка на Співочому полі у Києві

Унікальна виставка квітів відкрилася на Співочому полі у Києві. Основою квіткових композицій стануть герої прадавніх міфів та легенд.

На відвідувачів чекають не лише яскраві фото, а й нові знання про українську міфологію. Композицію відкривають до Дня Незалежності.

Композиції готували увесь липень, їх 10 штук. Все про українську міфологію. Організатори провели масштабне дослідження.

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За півтора місяця тут висадили 200 тисяч квіток. Щоправда, є і штучні, і навіть ляльки – класичного модельного зросту.

До слова, на Тернопільщині відкрили вхід до печери, яку не знайшли навіть НКВСівці.

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