Українська міфологія у квітах: виставка на Співочому полі у Києві
Унікальна виставка квітів відкрилася на Співочому полі у Києві. Основою квіткових композицій стануть герої прадавніх міфів та легенд.
На відвідувачів чекають не лише яскраві фото, а й нові знання про українську міфологію. Композицію відкривають до Дня Незалежності.
Композиції готували увесь липень, їх 10 штук. Все про українську міфологію. Організатори провели масштабне дослідження.
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За півтора місяця тут висадили 200 тисяч квіток. Щоправда, є і штучні, і навіть ляльки – класичного модельного зросту.
До слова, на Тернопільщині відкрили вхід до печери, яку не знайшли навіть НКВСівці.
2018-08-17
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