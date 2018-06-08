Українська моцарелла і рікотта: як виготовляють та де скуштувати

Моцарелла, рікотта та халумі – відомі європейські та середземноморські сири можливо виробляти на фермерських підприємствах в Україні. Але лише за умови, якщо держава не заважатиме розвитку такого бізнесу. Кілька років тому місцеві жителі селища Покровське у Запорізькій області об’єдналися у сільськогосподарський кооператив.

Та за допомоги міжнародних благодійних фондів закупили обладнання для переробки молока та виготовлення сирів. З’явилася й власна продукція. Але реалізувати її кооператив не може. Причина – бюрократичні перепони. Вже кілька років кооператив намагається отримати дозвіл на продаж. Але натикається на нові й нові заборони.

Село Покровське на Запоріжжі було відоме своїми молочними продуктами ще понад сто років тому. Та після розпаду радянського союзу, майже усі ферми стояли занедбані. Відновлювати молочне виробництво взялися аж 2008-ого. Тоді 22 місцеві родини об’єдналися у кооператив. Завдяки допомозі міжнародних благодійників закупили племінних корів, почали відкривати мініферми та збирати молоко.

Нині членів кооперативу майже дві сотні. Щоденно вони відправляють до молокозаводів більш як 10 тонн молока. Два роки тому люди задумалися й про власну переробку. Придбати обладнання допомогла програма ЄС – ПРООН – аграрії отримали безвідсотковий кредит на розвиток бізнесу – тож тепер тут виготовляють сир за відомими європейськими рецептами.

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Без жодних консервантів, тому він зберігається не довше десяти днів. Першу продукцію возили на Ярмарки. Смаком сиру з Покровського зацікавилися навіть в Ізраїлі та Канаді.

Та без проблем у кооператорів не обходиться. Спочатку цех намагалися спалити невідомі – певно, дуже комусь не подобається успішне підприємство. А потім, почалася бюрократична тяганина. З обленерго, пожежниками, санстанцією. Наразі вже рік фермери б’ються за отримання дозволу на виробництво і торгівлю. Кажуть, доходить до смішного. Чергова перевірка, наприклад, зобов’язала побудувати додаткові санвузли та душові.

Коли треба показати позитивні інновації на селі, до кооператорів їдуть представники районної, обласної влади, та навіть Кабінету міністрів. Дізнавшись про проблеми, усі обіцяють допомогти, але, лише на словах.

Та кооператори з Покровського не здаються – готові їхати захищати свій бізнес у столицю. Бо покидати улюблену справу, в яку вклали багато сил і грошей нікому не хочеться.

До слова, врятувати тисячі життів – мета Ірина Заславець на Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 08 в 17:04



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