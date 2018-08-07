Українська платформа 3D-моделей: проект Анастасії Гаврилюк у Нових лідерах

Чотири роки війни на Донбасі. За цей час Україна з країною-агресоркою припинила авіасполучення, розірвала безліч угод про співпрацю та перестала купувати газ. Натомість повністю торгівлю з Росією зупинити не вдалося.

Українці і досі купують деякі товари там і користуються інтернет ресурсами ворожої держави. Навіть нашим дизайнерам та архітекторам доведеться купувати макети для майбутніх своїх робіт теж на російських сайтах.

Тож наступний герой телепроекту Нові лідери, Анастасія Гаврилюк мріє цю ситуацію змінити. Вона створила спеціальний сайт для дизайнерів, де вони б могли купувати 3Д моделі.

Анастасія Гаврилюк показує свій макет проекту дитячого садочку. Його вона створила, як дипломну роботу в університеті. Про професію архітектора та дизайнера дівчина мріяла з самого дитинства. І своєї мети вона вже досягла. Нині на рахунку Анастасії сотні дизайнерських інтер’єрів квартир та будинків.

Та облаштовує Анастасія не лише оселі. У її доробку чимало дизайнів навіть телевізійних студій, для українських та закордонних телеканалів.

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Та аби створювати інтер’єри і втілювати найсміливіші задуми – українські архітектори та дизайнери користуються 3Д моделюванням. Готові макети, приміром меблів, люстр чи вікон вони купують на спеціальному сайті. За кожну доведеться віддавати чималі кошти. І на жаль в Україні таких ресурсів немає, всі вони російські.

Тож на проект Нові лідери Анастасія прийшла з ідеєю створити вкрай потрібний ресурс в Україні. Мовляв, краще хай ці кошти залишаються у нашій державі, ніж йдуть в країну агресора. Дівчина вже й розробила макет майбутнього сайту.

На ньому можна буде не лише купити 3Д моделі, але ділитися своїми знаннями, вести свій блог, викладати портфоліо, спілкуватися з колегами-дизайнерами.

Нині для втілення ідеї Анастасія шукає програмістів та бухгалтерів – і звичайно ж фінансової підтримки. Каже, якщо зібрати команду, то сайт можна запустити за півроку, а вже через рік він приноситиме прибутки.

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Опубліковано Серпень, 07 в 12:42



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