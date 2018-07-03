Українська стрічка Вулкан змагається за Золотий глобус 2018

Вже 53-й рік поспіль невеличке курортне містечко Карлові Вари на заході Чехії стає центром світового кіно. На однойменний кінофестиваль з’їжджаються режисери та актори з усіх куточків планети аби поборотись за Золотий глобус. Цього року тут покажуть більше 200 художніх та документальних стрічок, серед яких є й роботи українських режисерів.

За кілька годин до прем’єри режисер Роман Бондарчук помітно хвилюється. І хоча картина для нього не перша, участь у Карлових Варах чималий крок для вітчизняного кінематографу.

За сюжетом трагікомедії, головний герой Лукас – перекладач ОБСЄ переживає кризу середнього віку. Серед жорстоких українських реалій герой починає життя спочатку.

Головного героя зіграв Сергій Степянський, для нього це перша роль. Раніше він був звичайним звукорежисером. Але режисер Вулкану запросив хлопця на проби і той отримав першу в житті роль.

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У виробництві фільму брали участь Україна та Німеччина. Частина виробництва фільму була профінансована Держкіно.

Окрім цього кілька українських документальних проектів поборються за іноземних інвесторів. Це, зокрема Історія зимового саду режисера Семена Мозгового про долі павільйону квітникарства колишнього ВДНГ та документальна стрічка Панорама режисера Юрія Шилова.

На світовій прем’єрі Вулкану – аншлаг, вільних місць немає. Перед тим як автори вийдуть на сцену, з’являється постер із нагадуванням звільнити Сенцова.

Фестиваль у Карлових Варах триватиме до 7 липня. Саме тоді на урочистій церемонії стануть відомі хто отримає довгоочікуваний Золотий глобус.

До слова, Пірс Броснан назвав актора, який може стати наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда.

Опубліковано Липень, 03 в 14:15



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