Українські бійці поблизу Майорська вгамували противника за 40 хвилин

На позиціях біля Майорська українські армійці готуються прийняти вечірній бій. Після атаки російсько-окупаційних військ напередодні чистять зброю.

Військові хапаються за зброю та намагаються вирахувати звідки і що летить.

Атака посеред білого дня на цих позиціях рідкість, однак це не вперше. Характер атаки визначений, вогневі точки противника помічені.

Однак ворога не зупиняє близькість до пункту пропуску. Денна активізація терористів ставить під загрозу життя цивільних.

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Вгамувати противника вдається за 40 хвилин. Бойового запалу на горлівському териконі, де бойовики розмістили позиції, вистачає не на довго.

Бойовики стріляють по цих позиціях переважно надвечір, коли закривається КПВВ. Однак заскочити армійців зненацька вдень – шансу не марнують.

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Опубліковано Серпень, 14 в 19:50



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