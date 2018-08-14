Факти / Відео / Україна / Українські бійці поблизу Майорська вгамували противника за 40 хвилин/

Українські бійці поблизу Майорська вгамували противника за 40 хвилин

На позиціях біля Майорська українські армійці готуються прийняти вечірній бій. Після атаки російсько-окупаційних військ напередодні чистять зброю.

Військові хапаються за зброю та намагаються вирахувати звідки і що летить.

Атака посеред білого дня на цих позиціях рідкість, однак це не вперше. Характер атаки визначений, вогневі точки противника помічені.

Однак ворога не зупиняє близькість до пункту пропуску. Денна активізація терористів  ставить під загрозу життя цивільних.

Дивіться: Діють безсовісно! Як бойовики приховують заборонену зброю від ОБСЄ

Вгамувати противника вдається за 40 хвилин. Бойового запалу на горлівському териконі, де бойовики розмістили позиції, вистачає не на довго.

Бойовики стріляють по цих позиціях переважно надвечір, коли закривається КПВВ. Однак заскочити армійців зненацька вдень – шансу не марнують.

До слова, ескалації на Донбасі: місцеві готують укриття.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Діють безсовісно! Як бойовики приховують заборонену зброю від ОБСЄ
Бійці ООС знайшли таємні ходи ворога
Допомога бійцям на передовій! Тонкощі роботи медиків у зоні АТО
Фугасні снаряди та міномети: як пройшов тиждень у Широкиному
АТО ООС
Суцільна показуха та цинізм: поведінка бойовиків перед ОБСЄ
Якщо ворог підбереться – гелікоптери відкриють вогонь. Навчання на Чернігівщині
Зловили понад 20 організаторів бандформувань! Нові тактики у зоні АТО
Новий український щит Стугна: калібр 130 мм, б’є у ціль на відстані 5 км

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка