Українські Мальдіви – острів Джарилгач: як доїхати, відпочинок і ціни

Море, сонце, чисте повітря та рідкісна флора і фауна. На найбільшому у Чорному морі острові Джарилгач можна відпочити у дикій природі, але з пляжною інфраструктурою.

Білесенький пісок, духмяне від трав повітря, дельфіни та навіть олені – до найбільшого у Чорному морі острова Джарилгач можна дістатися катером із Скадовська за 180 грн. Година подорожі, і турист на сорокакілометровому пляжі посеред чистої природи.

На далекому острові 2 маяки. Один сучасний, працює без втручання людини і живиться енергією сонця. Другому понад 100 років, і він закритий. Національний парк Джарилгачський розробив екологічну стежку Маяки і возить туди відпочивальників на одноденну екскурсію.

У тихому куточку острова – пляж з кафе, навісами від сонця, пляжними будиночками і безкоштовними лежаками. Чимало людей приїжджають сюди надовго.

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Якщо жити у палатках, їжу треба ховати від диких кабанів і мишей на деревах, має бути обов’язків навіс від сонця і спрей проти комарів. А ще туристам можна використовувати газові примуси.

Воду на острів везти не потрібно. Тут є свердловина.

Другий рік на острові працює кемпінг для учасників АТО, їхніх родин і волонтерів.

Щодня судно ОМ-104 і приватні катери привозять на Джарилгач 300 туристів. Вони не усвідомлюють, що в заповіднику на кожному кроці рідкісні рослини і комахи. Їхні багаття завдають найбільшої шкоди.

Екологи планують обмежувати кількість самостійних туристів і збільшувати групові екскурсії. Є ідея влаштувати сафарі-тур островом на автомобілях. Аби люди спостерігали за стадами оленів і муфлонів на безпечній для себе відстані – а ще милувалися зграями пеліканів.

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Опубліковано Липень, 15 в 15:33



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