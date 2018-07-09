Українські Мальдіви за доступні гроші – де розташовані та ціни

Озеро посеред височезних кам’яних скель із чистою, смарагдовою водою – це Радванський кар’єр на Закарпатті. Тут століттями видобували камінь андезит.

50 років тому виробництво зупинили. І тепер ця штучна водойма – улюблене місце відпочинку ужгородців. Вода прозора і дуже тепла. Бо швидко нагрівається від розпеченого сонцем каміння.

Ужгородський бізнесмен 12 років тому на березі кар’єру облаштував приватну зону відпочинку. Тут одночасно можуть засмагати і купатись сотні людей. Вхід безкоштовний. Лежак – 20 грн. Стільки ж просять за півгодинне катання на катамарані. У кав’ярні можна перекусити.

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Єдине чого не вистачає – рятувальників. Немає професійних рятувальників і на вінницьких Мальдівах. Так у народі назвали Черепашинський кар’єр. До середини 90-х тут видобували граніт. Нині озеро дуже глибоке. А в сонячний день можна побачити предмети на глибині до 2-х метрів.

На Черепашинському озері лише починають облаштовувати зону відпочинку. Лісівники спорудили кілька будинків, порядок та власна безпека – відповідальність самих людей .

Помилуватися вінницькими Мальдівами їдуть не лише місцеві – про дивовижне озеро знають по всій України. Люди переконують: відпочинок біля таких незвичних озер нічим не поступається морському.

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Опубліковано Липень, 09 в 18:26



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