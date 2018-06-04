Українські мости – де не вистачає і чому не будують

Запоріжжю критично не вистачає мостів, ті що є на ладан дихають або стоять недобудовані. У годину пік доїхати зі спального району в центр справжній квест і суцільні затори.

Ще 2004-го почали зведення 2-х мостів. Підвісний, що з’єднує центр міста з островом Хортиця та переправа через Старий Дніпро. Загальна довжина майже 10 км. Завершити планували у 2009-му так і не склалося. За 14 років будівництва змінились підрядники, замовник і вартість мостів. З 2 млрд грн до 8.

Виправити ситуацію може новий статус об’єктів – дороги державного значення. Це дозволить залучити гроші з митних зборів, та питання зависло в кабміні. А от історія з мостом №2 у Дніпрі взагалі драматична, почали ремонт 2016-го, тричі переносили дату відкриття, і лише наприкінці минулого року ледве здали наполовину відремонтований міст.

Продовжити планували з березня, та на підрядника завели кримінальну справу. Нині шукають нових виконавців, тендер у червні.

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Київ, Подільсько- воскресенський міст через Дніпро. Зводити його почали у далекому 2003-му році. Але навіть недобудований він вражає розмірами, висота арок 78 м над рівнем води. Його довжина більше 7 км. Тут заплановано 6 смуг автомобільного руху та лінія метрополітену. Втім, проїхатися мостом кияни зможуть не раніше 2021 року.

Споруда монументальна: уже змонтовано майже 40 тисяч тон металоконструкцій, загальна вартість понад 11 млрд грн, 5 уже витратили. За останні 15 років будівництво не раз зупиняли через брак коштів, але зараз роботи активно тривають.

Це, звісно, тішить, та враховуючи кількість автомобілів, столиці потрібні мінімум 2 нові переправи. А уряд досі не ухвалив державну програму розвитку.

Певну надію в розвиток українського мостобудівництва вселяє хіба що старт роботи дорожнього фонду, кошторис якого складає 47 млрд грн.

До слова, село на Дніпропетровщині потерпає від сміття. Вже 40 років непотріб з величезного звалища ніхто не вивозив.

Опубліковано Червень, 04 в 17:37



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