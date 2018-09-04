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Українські серіали: чи з’явиться більше та хто фінансуватиме

Українське кіно впевнено підкорює світ та вітчизняні телеекрани. Цьогоріч в прокат вийде 49 українських новинок, чималу частину з яких – фінансує держава. Та от ситуація із серіалами – не така оптимістична.

Їхнє виробництво – надзвичайно вартісне, а жодної державної підтримки – донедавна не було. Усе може змінитися зараз – адже Мінкульт виділяє 500 мільйонів бюджетних коштів на патріотичне кіно. І на ці гроші  вперше можуть претендувати не лише повнометражні стрічки, а й телесеріали.

Державна інвестиція в серіали зможе повністю змінити картинку українських телеекранів. І позбутися  російської “культурної спадщини”.

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Аби отримати кошти, актори й  менеджмент серіалу мають бути – українськими. Тож, окрім виховної функції, така ініціатива ще й створює робочі місця. Чи отримають майже 70 проектів-переможців  державні гроші – вирішить завтра Кабінет Міністрів.

До слова, вчора о 20:20 на ICTV пройшла велика прем’єра програми Прорвемось!.

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