Українсько-польсько-чеський серіал Принцип насолоди: ексклюзивні кадри

Заплутаний детектив та динамічний блокбастер – в Україні стартують зйомки серіалу Принцип насолоди – нашого спільного проекту з Польщею та Чехією.

Троє слідчих з різних країн розплутують три жорстоких убивства, що сталися за тисячі кілометрів одне від одного, але дуже схожі між собою.

Події в Празі та Чехії – вже відзняті, а тепер знімальна група вирушає до Одеси.

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До слова, українське кіно впевнено підкорює світ та вітчизняні телеекрани. Цьогоріч в прокат вийде 49 українських новинок, чималу частину з яких – фінансує держава. Та от ситуація із серіалами – не така оптимістична.

Опубліковано Вересень, 05 в 17:07



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