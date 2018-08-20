Український кизил: чим корисний та що з нього роблять

Цієї ягоди чекають в Америці, Канаді та навіть – Японії. Але вирощують її в Україні. Під Запоріжжям почав плодоносити найбільший у Європі кизиловий сад.

Цьогоріч місцеві фермери очікують невеликого врожаю – всього 10-15 тонн. Але згодом сподіваються збільшувати потужності та підкорювати внутрішні й закордонні ринки.

Кожен кущ дає щонайменше кілограм ягід. Сортують їх просто в саду.

У ягоди унікальні властивості – листя допомагає при лихоманці й кишкових захворюваннях. А ягоди, навіть перероблені – нормалізують тиск і цукор та запобігають склерозу.

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До того ж, виводять з організму токсини при отруєнні ртуттю та свинцем.

З ягід роблять компоти, варення, соуси, пастилу та морси.

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Опубліковано Серпень, 20 в 19:54



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