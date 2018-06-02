Український мед: як обрати та ціна

Раннє літо, ранній і мед. На календарі лише початок червня, а пасічники вже викачали свіжий акацієвий нектар. На черзі – цвітіння іншого потужного медоносу – липи.

Попри аномально ранній сезон, бджолярі констатують непоганий урожай. І він уже з’являється в продажу.

Дуже важлива сумлінність пасічника. Адже, щоб продукт був бездоганним, його бджоли мають бути здоровими, а мед – без жодних сторонніх домішок.

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Окрім насиченого запаху, про продукт завжди говорить його колір. Свіжий мед – матовий, він не буде блищати немов бурштин. Оцінити якість можна й з допомогою звичайної ложки – треба просто зачерпнути нею мед й подивитися, як він із неї стікатиме.

Ще один фактор якості – ціна. Справжній натуральний мед дешевим не буває. Цього сезону ціни на акацію коливаються в межах 250 гривень за літр.

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Опубліковано Червень, 02 в 20:33



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