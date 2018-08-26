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Український школяр перевершив рекорди Роналду і Мессі

Школяр з Луцька перевершив рекорд самого Ліонелла Мессі з набивання м’яча – хлопець, у себе на подвір’ї, підбив м’яч 3 тисячі 284 рази, що на 116 більше.

Такого результату 14-річний Сашко навіть не очікував – хоча й ретельно тренувався.

Батько хлопця вже подав заявку на рекорд  України. А Сашко тепер мріє стати всесвітньовідомим футболістом, який прославить Україну.

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Він не пропускає тренувань, і вдень займається футболом по декілька годин.

Вчора Факти ICTV писали, що таке воркаут та як ним займатися.

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