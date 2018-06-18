Український стартап зібрав $60 тис. за 75 хвилин: гоночний симулятор підкорює світ

Суперкари з турбомоторами, швидкісні боліди та експериментальні машини-ракети – усе це вам тепер не потрібно, аби насолодитись відчуттями надпотужних автомобілів. Вистачить всього чотирьох елементів: керма, педалей, лептопа та VR-окулярів.

Ралі, дрифт чи автокрос. Тепер не обов’язково бути професійним гонщиком, щоби відчути себе володарем автотреку.

На перший погляд педалі та кермо зі справжньої гоночної автівки. Та й відчуття під час їзди майже такі ж, стверджують розробники. Завдяки тому, що кермо напряму підключене до двигуна – водій буквально відчуває дорогу. Може навіть розуміти де їде – бруківкою, піском чи асфальтом.

П’ята версія керма, команда з трьох розробників працює півтора року. Для тест-драйвів запрошували реальних гонщиків. Найменші деталі пристроїв створювали власноруч, не використовуючи готових механізмів. Завдяки цьому непогано заощадили.

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600 доларів – саме з такою вартістю стартап вийшов на Kickstarter – платформу для збору коштів на нові проекти. Фанати симуляторів були приголомшені ціною.

Так молоді підприємці забезпечили собі покупців по всьому світу. Тож очікувану суму – 60 тисяч доларів на Кікстартері зібрали за перші 75 хвилин старту кампанії. Загалом зібрали понад півмільйона доларів.

Ця розробка цікава і тим, що може допомогти зменшити кількість аварій на дорогах.

Більшість грошей піде на виробництво, частина на розширення команди. Адже у планах організувати повномасштабне виробництво в Китаї, і довести, що все можливо.

До слова, смартфони замінять касові апарати: коли та як працюватиме.

Опубліковано Червень, 18 в 11:00



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