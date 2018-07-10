Українці, що живуть на кордоні – скільки заробляють та де працюють

Місто Мостиська – районний центр за 65 км від Львова. А здається, ви вже в Євросоюзі, авто на іноземних номерах тут чи не в кожному дворі. До пункту пропуску рівно 15 км.

Місто практично живе в Польщі, 2 тисячі людей за митну зміну перетинають піший перехід у Шегинях. Половина з них точно з Мостиськів. Усе їхнє життя – це купівля-продаж польських товарів, харчів, польська мова вже стала немов рідною.

Кордон годує всіх, зітхає мер, крокуючи вздовж головної транспортної артерії міста. Саме ця дорога з’єднує Україну із Західною Європою. Заробіток закордоном українцям завжди більше до душі.

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Мер Мостиськів не приховує: якби в місті був завод-там нікому було б працювати. Представники “човникового” бізнесу офіційно не працюють, у них вільний графік, правда, вони утримують сім’ї і сплачують комунальні послуги.

Схеми заробітку місцеві передають з покоління в покоління. У прикордонних регоінах саме так і живуть, – Мостиська, Краківець, Рава-Руська. По всій лінії кордону десятки тисяч людей несвідомо сприяють контрабанді, не платять податків, поступово вбиваючи українську економіку.

До слова, на Україну чекає наплив мігрантів.

Опубліковано Липень, 10 в 18:00



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