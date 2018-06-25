Уламки від снарядів летіли до хат! В АТО ворог активізувався на лінії фронту

Маємо втрати на передовій. Один військовий загинув, четверо були поранені. Лікарі оцінюють їхній стан, як важкий, але стабільний. Бойовики не вгамовуються. Наші позиції від початку дня обстріляли п’ять разів. Найгарячіше на Донецькому та Приморському напрямках. Окупанти використовують важку артилерію, заборонену Мінськими домовленостями.

Понад 150 артилерійських снарядів та більше сотні мін. Це лише приблизна кількість важких боєприпасів, які російсько-окупаційні війська випустили в бік українських захисників за минулу добу. Хлопці поблизу Авдіївки розповідають: ворог стає активним традиційно із настанням сутінків.

Удень постійно чути стрілецьку зброю. Останнім часом майже вздовж усієї лінії фронту, знов активізувалися ворожі снайпери. Вільні хвилини на позиціях використовують для посилення укріплень. Усе за чіткими правилами.

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Гучно було й на Приморському напрямку. Тут окупанти гатили по українських позиціях біля Гнутового, Водяного та Широкиного. Відлуння обстрілів добре чули і в мирних селищах уздовж лінії розмежування. Ніна, жителька Талаківки, каже, вибухати почало напередодні з вечора.

Пані Ніна показує й уламки від снарядів, що долітають до її хати.

Втім, майже на кожну провокацію наші дають відповідь. Як повідомляє сьогодні українська розвідка, за минулу добу трьох бойовиків знищили, ще дев’ятьох поранили.

До слова, після Чемпіонату світу з футболу, який завершиться в РФ у середині липня, деяка ескалація бойових дій на Донбасі можлива, але на масштабні бойові дії Путін навряд чи піде.

Опубліковано Червень, 25 в 20:33



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