Унікальні місця України, яких не знайти в інтернеті: проект Руслана Борта у Нових лідерах
Справжню історію України можуть розповісти не автори шкільних підручників, а звичайні люди. У цьому переконаний герой проекту Нові лідери Руслан Борта.
За фахом військовий, хоче зробити власний внесок у відродження української історії. Розказати про культуру, традиції та унікальні місця, які не знайти в інтернеті, планує у власні книзі – Книга з народу. Шукає ж краєзнавців у маленьких містечках та селах.
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Чоловік прагне показати, що найцікавіші знахідки ховаються за межами розпіарених туристичних маршрутів. А історія не обмежується загальними фактами чи датами. Найбільше прагне, аби українці змалечку вчилися цінувати рідний край. Відтак найпершими читачами народної книги Руслана будуть школярі.
Нагадаємо, оживити один із найстаріших в Україні віадуків – мета Івана Вережака у Нових лідерах.