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Утеплення будинків і добудова кімнат: як волонтери допомагають нужденним

Утеплення будинків, лагодження дахів та добудова кімнат. Усе це роблять сотні українських волонтерів.

Безкоштовно допомагають тим, кому вкрай потрібно робити ремонт, а от грошей і сил на це немає.

За чотири роки бригади не професійних будівельників полагодили понад 140 осель по усій країні.

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Дочекались допомоги і у Барі, Вінницької області. Навести лад хлопці та дівчата взялись у трьох будинках – в яких мешкають багатодітні родини та учасники бойових дій. Але окрім будівництва, вони мають ще одну місію, відновити в українців дух братерства.

До слова, як в Україні допомагають дітям у притулках.

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