Утеплення будинків і добудова кімнат: як волонтери допомагають нужденним
Утеплення будинків, лагодження дахів та добудова кімнат. Усе це роблять сотні українських волонтерів.
Безкоштовно допомагають тим, кому вкрай потрібно робити ремонт, а от грошей і сил на це немає.
За чотири роки бригади не професійних будівельників полагодили понад 140 осель по усій країні.
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Дочекались допомоги і у Барі, Вінницької області. Навести лад хлопці та дівчата взялись у трьох будинках – в яких мешкають багатодітні родини та учасники бойових дій. Але окрім будівництва, вони мають ще одну місію, відновити в українців дух братерства.
До слова, як в Україні допомагають дітям у притулках.
2018-06-02Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.