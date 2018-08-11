Увімкнула світло і її охопило полум’я: в Одесі в орендованому будинку стався вибух

80% опіків тіла, 15% – дихальних шляхів. Так закінчився відпочинок в Одесі для 23-річної Насті з Дніпра.

Дівчина постраждала від вибуху газу в орендованому будинку. Нині за її життя борються лікарі. А рідні борються за справедливість.

Бо поліція почала розслідування лише за 4 дні після інциденту. А в ДСНС взагалі вважають, ніякого вибуху не було.

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У ніч на шосте серпня, в орендованому відпочивальницями будинку, стався вибух. Анастасія пішла на кухню, щоб перевірити, звідки тхне газом, увімкнула світло, і її охопило полум’я .

Пожежу загасили ще до приїзду рятувальників, а швидка прибула на місце через 40 хвилин. Відпочивальниць госпіталізували до опікового відділення одеської міської лікарні.

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Опубліковано Серпень, 11 в 13:44



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