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В багнюці і у гарному настрої – як команда ICTV долала забіг Legion Run

Спочатку вони розминаються. А потім стартують. Це не олімпійські ігри і не змаганя для спортсменів.

Це так розважаються у столичному парку ті, хто полюбляє активний та екстремальний відпочинок.

Попереду їх чекає 5-кілометровий забіг з різними перешкодами. І долати учасники мають їх лише з командою.  Приміром, вилізти на семиметрову стіну.

А це імпровізований басейн. Та вода у ньому не звична – крижана.  До початку змагань сюди висипали  до сотні кілограмів криги.

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Серед тисячі учасників забігу і команда нашого телеканалу ІCTV.  Кажуть, погодилися на участь, бо хочуть перевірити не лише фізичну силу, але й кмітливість.

Бо часом, щоб подолати певний бар’єр, більше потрібна не сила, а винахідливість.  Але додають, змагання непрості  й доволі виснажливі.

Та подолати цій команді довелося понад  30 перешкод. Вони купалися в болоті,  лазили під колючим дротом.

А ще долали  різні бар’єри, лазили по канатах і  підкорювали воду. Серед тисячі учасників жодного переможця чи переможеного.

Бо місія змагань одна – популяризувати активний та здоровий спосіб життя. Такі змагання відбуваються у 12-ти країнах Європи, Азії та навіть в Африці.

У столиці екстремальні розваги влаштовують уже кілька років, і щоразу вони стають популярнішими.

До слова, українські десантники перемогли на змаганнях у Шотландії.

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