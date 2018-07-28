В багнюці і у гарному настрої – як команда ICTV долала забіг Legion Run

Спочатку вони розминаються. А потім стартують. Це не олімпійські ігри і не змаганя для спортсменів.

Це так розважаються у столичному парку ті, хто полюбляє активний та екстремальний відпочинок.

Попереду їх чекає 5-кілометровий забіг з різними перешкодами. І долати учасники мають їх лише з командою. Приміром, вилізти на семиметрову стіну.

А це імпровізований басейн. Та вода у ньому не звична – крижана. До початку змагань сюди висипали до сотні кілограмів криги.

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Серед тисячі учасників забігу і команда нашого телеканалу ІCTV. Кажуть, погодилися на участь, бо хочуть перевірити не лише фізичну силу, але й кмітливість.

Бо часом, щоб подолати певний бар’єр, більше потрібна не сила, а винахідливість. Але додають, змагання непрості й доволі виснажливі.

Та подолати цій команді довелося понад 30 перешкод. Вони купалися в болоті, лазили під колючим дротом.

А ще долали різні бар’єри, лазили по канатах і підкорювали воду. Серед тисячі учасників жодного переможця чи переможеного.

Бо місія змагань одна – популяризувати активний та здоровий спосіб життя. Такі змагання відбуваються у 12-ти країнах Європи, Азії та навіть в Африці.

У столиці екстремальні розваги влаштовують уже кілька років, і щоразу вони стають популярнішими.

До слова, українські десантники перемогли на змаганнях у Шотландії.

Опубліковано Липень, 28 в 21:15



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