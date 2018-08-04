В Італії з’явився додаток для догляду за недоношеними малюками

Алесандра, медсестра реанімації для недоношених дітей, демонструє новітню систему спостереження за немовлятами на відстані.

Так само можна бачити, як дитина їсть, як її оглядає лікар, як вона рухається чи посміхається.

Система дуже проста: на інкубаторі встановлена веб-камера, а в смартфонах лікарів та батьків – спеціальний додаток, який дозволяє бачити дитину з будь-якої точки планети.

За допомогою тієї ж програми батьки можуть спілкуватися з медсестрою, яка доглядає дитину: поговорити з нею або надіслати повідомлення: вона одразу побачиться чиї саме батьки щось питають. Приводів для хвилювання в них вистачає.

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Відділення реанімації новонароджених відкрите для батьків цілодобово, але постійно тут знаходитись вони не можуть. Тепер в них є можливість начебто і не йти.

Система поки що працює в тестовому режимі: батьки можуть спостерігати за дітьми з 23 до 10 ранку. Але, обіцяють розробники, невдовзі додаток працюватиме в цілодобовому режимі. Та, обійми й дотики потрібні весь час. Тільки вони прискорюють зміцнення малечі.

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Опубліковано Серпень, 04 в 16:02



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