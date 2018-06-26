В Одесі жінка всиновила 11 дітей і зібрала гроші на дім

6 дівчаток та 5 хлопчиків. В Одесі Ольга Подусова всиновила 11 дітей з різними вадами здоров’я. Жінка сама виховує дітей одна – без чоловіка та бабусь з дідусями.

Живе така велика сім’я в звичайній 4-х кімнатній хрущівці. Та невдовзі родина переїде в будинок, подарований благодійниками.

У кожної дитини складний медичний діагноз. У когось слабкий зір, хтось не говорив, а дехто зовсім не міг ходити. Таких зазвичай не беруть із сиротинців.

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Сьогодні вони займаються бальними танцями, малюють та вчаться грати на скрипці. Ольга робить усе, щоб дітлахи почувалися такими ж, як усі.

Ольга навіть власноруч обладнала дитячий майданчик. Діти тішаться, що можуть гратися надворі.

Уже багато років родина мріяла про будинок. І ця мрія здійснилася. Благодійники купили сім’ї Подусових просторий дім. Нині там триває ремонт.

Проте грошей не вистачає, тож у столичному театрі Франка організували благодійний концерт. Кошти з нього підуть на облаштування будинку. Діти перед виходом на сцену хвилюються.

Допоміг купити дім Олександр Соколовський. Він дізнався про Ольгу з соцмереж, і його вразили її любов та жертовність.

На концерті вдалося зібрати понад 100 тис грн. Цих грошей має вистачити на завершення ремонту та облаштування дитячого майданчика біля будинку. Після цього Ольга хоче прийняти до родини ще діток.

До слова, у Черкаській області згорів будинок з багатодітною сім’єю.

Опубліковано Червень, 26 в 14:05



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