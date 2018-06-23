В повній бойовій! Як відбивають атаки піхота і танкісти на Передовій

Комроти танкового батальйону Королівської бригади Роман команду “Заводь” віддавав сотні разів.

Коли почалася війна, чоловік ще вчився в академії сухопутних військ, тож на фронт потрапив одразу з навчальної парти.

На той час за мінськими домовленостями, танки відвели від передової. Та Роман пішов у бій із побратимами з батальйону як піхотинець під час звільнення села Південне під Горлівкою минулого місяця.

В’ячеслав той самий навідник із екіпажу Романа, який разом із командиром взяв до рук автомат у Південному.

Чоловік зізнається, стріляти із танка було б ефективніше, але мають дотримуватися політичних домовленостей. Побувавши під першим обстрілом, відчув, що хвилюється піхота щодня.

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Віталій один із небагатьох у танковому батальйоні, хто пройшов весь бойовий шлях цієї війни. У липні 2014-го зазнав поранень під Зеленопіллям, але продовжив службу.

Зізнається, після відведення бойових машин від передової, особовий склад почав забувати, що таке справжня війна. Тож сам пішов з автоматом у Південне та попри обстріл вів вогонь разом із побратимами.

Поранення – два осколки в ногу та кульове поранення в руку. На тілі Василя ця війна залишила пам’ятні рубці.

Та попри це, він разом із побратимами досі на Донбасі чекають на команду йти вперед.

До слова, Факти писали, що змусить Путіна піти з Донбасу.

Опубліковано Червень, 23 в 20:49



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