В Україні можуть зникнути верхні полиці в потягах – чому та на що замінять

Потяг Ужгород – Лисичанськ. Півтора десятка вагонів. На будь-який смак і запах. Провідники ганяють курців. А сім’я з Лондона готується до сну. Залізти на верхню полицю навіть юній Сімоні проблема. Пам’ятаєте? На столик не можна. Але тут в купейному вагоні драбин наверх немає.

Безпечний шлях – загадка навіть для начальника потяга. Інші пасажири у підступній “зручності” столика вже навіть переконалися. Але свій шлях на вгороу не змінюють. Друга проблема – сім’ї з Британії, як спати зверху і вночі не впасти. Про паски безпеки почули вперше. Від нас.

Начальник потяга розповідає – “група ризику” у вагоні не діти. Найчастіше падають з полиць дорослі чоловіки. Пасажири готуються до сну. Ми особисто перепитуємо про паски.

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В міністра інфраструктури ідея за 5 років взагалі відмовитися від плацкартних вагонів. В Укрзалізниці за цей же проміжок часу хочуть збільшити кількість денних потягів. Але поки через старі вагони та й недисциплінованість пасажирів – говорити про безпеку складно.

Лише торік страхова компанія виплатила компенсацію майже сотні пасажирів, які травмувалися у вагонах та на перонах. І це ті, хто звернувся, хто зумів довести, що постраждав.

До слова, чим можна пообідати в поїздах Укрзалізниці – нове меню та ціни.

Опубліковано Липень, 25 в 17:25



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