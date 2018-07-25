Факти / Відео / Україна / В Україні можуть зникнути верхні полиці в потягах - чому та на що замінять/

В Україні можуть зникнути верхні полиці в потягах – чому та на що замінять

Потяг Ужгород – Лисичанськ. Півтора десятка вагонів. На будь-який смак і запах. Провідники ганяють курців. А сім’я з Лондона готується до сну. Залізти на верхню полицю навіть юній Сімоні проблема. Пам’ятаєте? На столик не можна. Але тут в купейному вагоні драбин наверх немає.

Безпечний шлях – загадка навіть для начальника потяга. Інші пасажири у підступній “зручності” столика вже навіть переконалися. Але свій шлях на вгороу не змінюють. Друга проблема – сім’ї з Британії, як спати зверху і вночі не впасти. Про паски безпеки почули вперше. Від нас.

Начальник потяга розповідає –  “група ризику” у вагоні не діти. Найчастіше падають з полиць дорослі чоловіки. Пасажири готуються до сну. Ми особисто перепитуємо про паски.

Дивіться: У Конотопі може зникнути єдиний комунальний транспорт

В міністра інфраструктури ідея за 5 років взагалі відмовитися від плацкартних вагонів. В Укрзалізниці за цей же проміжок часу хочуть збільшити кількість денних потягів. Але поки через старі вагони та й недисциплінованість пасажирів – говорити про безпеку складно.

Лише торік страхова компанія виплатила компенсацію майже сотні пасажирів, які травмувалися у вагонах та на перонах. І це ті, хто звернувся, хто зумів довести, що постраждав.

До слова, чим можна пообідати в поїздах Укрзалізниці – нове меню та ціни.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Ми – не бомжі, ми – люди! Сім’ї залізничників десятки років живуть у вагончиках
Закриті каси та зала очікування просто неба – полустанки України з фільмів жаху
Залізничні квитки здорожчають майже на чверть
Потягом до Відня: ціна квитка, скільки їхати та незручності купе
Квитки на Новий рік: найпопулярніші напрямки та дати, на які знижка 30%
Ще є шанс. Як купити квитки на новорічні свята
Відкритий туалет і тепло взимку – Укрзалізниця запустила нові електрички
Де купити квитки за 3 тижні до Нового року і чому у касах порожньо

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка