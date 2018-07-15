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В Україні закінчуються запаси хлору: у яких містах можуть відключити воду

Склади єдиного підприємства в Україні, що виробляє рідкий хлор, порожні. Минулого місяця Дніпроазот зупинив виробництво, тут кажуть через різке підвищення тарифів на газ.

Запасів хлору на водопостачальних підприємства країни вистачить на декілька тижнів. У Дніпрі – на 10 днів. Дніпряни кажуть – вода у кранах і так низької якості, а якщо її ще припинять хлорувати, то і руки страшно мити.

У Дніпрі хлор планують купувати за кордоном. Нині міська влада уклала договір на 4 млн грн. Закордонний хлор удвічі дорожчий за вітчизняний.

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Чиновники запевняють: ціна на воду найближчим часом не зросте.  А її якість від імпортного хлору не погіршиться.

Поки урядовці вираховують ризики для країни від зупинки Дніпроазоту, який є приватним підприємством і монополістом у цій сфері, частина українських міст вже намагаються перейти на знезараження води сіллю, а не хлором. Луцьк, Житомир вже давно вкладають у це гроші. Київ, Харків мають довгострокові запаси хлору.

А ось в Черкасах грошей на купівлю хлору з Європи – немає. То ж, якщо там закінчаться запаси, комунальники обіцяють підвозити воду погодинно.

До слова, лептоспіроз та кишкова паличка: як не підхопити інфекцію на пляжі.

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