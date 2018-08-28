В Україні зростуть ціни на електроніку та побутову техніку
Нацвалюту продовжує лихоманити. Сьогодні зранку за долар просять від 28 грн до 28 грн 15 коп.
Відтак, у черговий раз зростатимуть і ціни. Зокрема, на електроніку та побутову техніку.
У мережах магазинів кажуть: той товар, який вже на складах продаватимуть за старою ціною, а от новинки можуть додати у вартості пропорційно до коливання курсу.
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В пунктах обміну валют нині без черг. Працівники кажуть: останні тижні міняти гроші було більше охочих. Відтак, власне, валюта – є, а паніки – немає. Потік клієнтів навіть трохи зменшився.
До речі, витрати Нацбанку на підтримку курсу з 2011 по 2014 рік склали $40 млрд.
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