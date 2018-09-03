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В Європу за 600 грн: все про новий лоукостер Ryanair

В Україну, нарешті, з другої спроби зайшов лоукост Ryanair. Європейська бюджетна авіакомпанія літатиме з України в десятки країн і у зворотному напрямку.

Борт ірландського лоукоста прибув у столичний аеропорт Бориспіль із Берліна. Перших пасажирів зустрічали пафосно – влаштували водяну веселку  та символічне перерізання червоної стрічки.

Пасажири в захваті від вартості квитків. На цей рейс їх почали продавати в квітні. Перші  по 27 євро, потім ціна трохи зросла. Тоді як інші авіакомпанії правили за квиток втричі більше.

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З Києва до Берліна  Ryanair літатиме чотири рази на тиждень.  Також, на літаках  цієї авіакомпанії можна буде з Києва полетіти в шість міст Польщі, а також в  Іспанію, Литву, Словаччину, Великобританію  та Швецію. Літатиме Ryanair і зі Львова до Німеччини, Польщі та Великої Британії.

Раніше стало відомо, що Ryanair веде переговори з п’ятьма українськими аеропортами про початок польотів влітку 2019 року.

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