Вахтангу Кікабідзе 80! Кращі ролі і пісні

У його кар’єрі було понад півсотні ролей. А найвідоміша – пілота Валіко з фільму “Міміно”. Сьогодні 80 років Вахтангу Кікабідзе. Легендарний грузинський актор, співак, сценарист та режисер. Понад 50 років він віддав сцені, яку не полишає і досі.

Послідовний друг України, він не раз висловлював повагу нашим захисникам, що воюють на Сході. Путіна називає “політиком чорної сили та загарбником”. Вже більше 10 років не виступає в Росії. А от сцену, незважаючи на поважний вік, не полишає і досі.

Провінційний льотчик Валіко на прізвисько Міміно з невеликого містечка на сході Грузії – з великими мріями про не менш велику авіацію. У виконанні Вахтанга Кікабідзе, він одразу став улюбленцем мільйонів.

І хоч у кар’єрі грузинського актора було понад півсотні ролей, саме експресивний, часом кумедний Валіко став його візитною карткою і приніс Кікабідзе всесоюзне визнання.

Паралельно із кінематографічною кар’єрою Кікабідзе, активно, розвивалася і співоча. Він виконав понад тисячу пісень і випустив кілька десятків платівок. Однак найпопулярнішою композицією у його виконанні вже майже 40 років лишається філософська Мої роки – моє багатство.

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Відомий Кікабідзе і своєю громадянською позицією. Він послідовно засуджує загарбницьку політику Москви. Після агресії Кремля проти Грузії у серпні 2008-го актор відмовився від російського ордена Дружби. Тоді ж скасував свої концерти у Росії і більше туди не їздив.

А роком пізніше – випустив пісню Розчарували – антивоєнне звернення до російської інтелігенції, яка в час кремлівської агресії боягузливо мовчала, не підтримавши грузинських колег.

Коли російська агресія повторилась, але вже в Україні, Кікабідзе не зміг лишатися осторонь. Не раз висловлював повагу нашим захисникам, що воюють на Сході. А під час Революції Гідності говорив про те, що мріяв стояти на Майдані пліч-о-пліч з українцями.

Вже 10 років твердо Кікабідзе впевнений – політика і культура не можуть бути осторонь.

Через палкий темперамент про романтичні походеньки актора ходили легенди ще за радянських часів. Однак вже понад 50 років Кікабідзе лишається зі своєю дружиною, у минулому примою-балериною Тбіліського театру. Він зустрів її на гастролях у Будапешті і, як пізніше зізнався – закохався із першого погляду.

Такі ж палкі почуття в артиста і до сцени, якій віддав більш як півстоліття. І яку, незважаючи на поважний вік, не полишає і досі. У 2015 відбувся його тур Україною, присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні. І нині, свої 80 Кікабідзе відсвяткує ювілейним концертом у рідній Грузії.

До слова, Шнуров візьме участь у шоу Холостяк.

Опубліковано Липень, 19 в 14:27



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