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Вбивають людей та екологію: чим в Україні обробляють врожаї

Овочева небезпека: ходити на ринки та у магазини за картоплею, огірками чи помідорами без спеціальних пристроїв нині не варто. Краще брати їх з собою і побільше, аби перевіряти якість продукції.

І питання не лише у кількості пестицидів, а в їхній якості. Нині на українському ринку 25% хімікатів – то підробка і чим обернеться споживання обприсканих ними овочів – невідомо.

Це небезпечно не лише для здоров’я – фермери, які купуються на дешевизну, втрачають врожаї.

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Ситуація на ринку препаратів для присадибних ділянок ще гірша. Кожен 4 з 5 пестицидів – підробка. Під найбільш відомими назвами продають невідомі хімічні сполуки. Наслідки використання – непередбачувані.

До слова, українці активно долучаються до молекулярної кухні. Технологія не нова, але наші ресторани лише починають вписувати дивакуваті страви у свої меню.

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