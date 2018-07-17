Факти / Відео / Світ / Вбивча спека в Японії та раптова зима у Франції - світ накрили погодні катаклізми/

Вбивча спека в Японії та раптова зима у Франції – світ накрили погодні катаклізми

Світ страждає від природних катаклізмів. Найбільше не пощастило цього тижня Японії. Не встигла країна оговтатись від повеней, які унесли із собою понад 200 життів, як в країну прийшла спека. Що ускладнює відновлення Японії від рясних злив.

Кількість жертв повенів у Японії щонайменше 220. Ще 21 людина вважається зниклою безвісти.  Майже 200 будинків знищені вщент. Тисячі пошкоджені і затоплені. У деяких районах Японії за кілька днів випало більш як метр опадів. Збитки від стихії майже $400 млн.

Відновлювальні роботи після повеней у постраждалих районах ускладнює сильна спека, яка вбила 14 людей. Понад 30 місцевих жителів і волонтерів доправлені до лікарні з тепловим ударом. Температурний рекорд – 39 градусів. У столиці, Токіо, температура підвищилася до 34-х.

Дивіться: У Франції випав град, розміром із тенісний м’яч

Від злив страждають кілька  районів Китаю. Зруйнована інфраструктура багатьох міст. Вулиці перетворились на річки. У центральнх провінціях – зливи. Близько 100 тисяч жителів тимчасово евакуйовані. Влада рекомендує населенню менше часу проводити на вулиці.

А от у Францію на кілька годин повернулася зима. На заході країни – випав густий град розміром із тенісний м’яч. Шматки криги з небес побили будівлі та завдали шкоди виноградникам. Град принесла із собою гроза, що пронеслася над регіоном у супроводі сильного вітру. У передмістях поламало дерева.

Під одним із них загинув чоловік. У регіоні оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Синоптики прогнозують, що найближчими днями погода ще погіршиться.

До слова, після сильної зливи Хмельницький пішов під воду.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

У Франції випав град, розміром із тенісний м’яч
Закарпаттям пронісся буревій з градом – жахливі наслідки
Снігу по коліна, затори та обморожені. Апокаліпсис у Дніпрі попереду
Снігова пастка у Києві: на дорогах ковзанка, на тротуарах замети
Перший день весни: Україну скували снігопади, затори та аварії
Снігопади в Україні: суцільні затори, сотні ДТП і відключення світла
Потужні циклони в Україні: дороги закрито, авіарейси скасовано, негода посилиться
Непідвладна стихія: сніг в Китаї, повені в Болівії та 50 загиблих на Тайвані

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка