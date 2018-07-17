Вбивча спека в Японії та раптова зима у Франції – світ накрили погодні катаклізми

Світ страждає від природних катаклізмів. Найбільше не пощастило цього тижня Японії. Не встигла країна оговтатись від повеней, які унесли із собою понад 200 життів, як в країну прийшла спека. Що ускладнює відновлення Японії від рясних злив.

Кількість жертв повенів у Японії щонайменше 220. Ще 21 людина вважається зниклою безвісти. Майже 200 будинків знищені вщент. Тисячі пошкоджені і затоплені. У деяких районах Японії за кілька днів випало більш як метр опадів. Збитки від стихії майже $400 млн.

Відновлювальні роботи після повеней у постраждалих районах ускладнює сильна спека, яка вбила 14 людей. Понад 30 місцевих жителів і волонтерів доправлені до лікарні з тепловим ударом. Температурний рекорд – 39 градусів. У столиці, Токіо, температура підвищилася до 34-х.

Дивіться: У Франції випав град, розміром із тенісний м’яч

Від злив страждають кілька районів Китаю. Зруйнована інфраструктура багатьох міст. Вулиці перетворились на річки. У центральнх провінціях – зливи. Близько 100 тисяч жителів тимчасово евакуйовані. Влада рекомендує населенню менше часу проводити на вулиці.

А от у Францію на кілька годин повернулася зима. На заході країни – випав густий град розміром із тенісний м’яч. Шматки криги з небес побили будівлі та завдали шкоди виноградникам. Град принесла із собою гроза, що пронеслася над регіоном у супроводі сильного вітру. У передмістях поламало дерева.

Під одним із них загинув чоловік. У регіоні оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Синоптики прогнозують, що найближчими днями погода ще погіршиться.

До слова, після сильної зливи Хмельницький пішов під воду.

Опубліковано Липень, 17 в 14:43



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